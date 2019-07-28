В одной из новостроек Якутска произошел взрыв бытового газа, один человек пострадал

СЕГОДНЯ 14:37 2019-07-28T14:37:02+03:00

Угрозы для конструкций здания и близлежащих объектов нет

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В одной из новостроек Якутска произошел взорвался бытовой газ, пострадал один человек. ЧП произошло во время сварочных работ в квартире корпуса №3 незаселенного многоквартирного жилого дома №13/1 на улице Автодорожная.

На место происшествия были направлены 15 сотрудников Якутского пожарно-спасательного гарнизона и 4 единицы техники. Как сообщили «КП в Якутии» в пресс-службе МЧС республики, угрозы для конструкций здания и близлежащих объектов нет.

На месте происшествия обнаружен один пострадавший, его доставили в больницу.

По факту взрыва бытового газа в компании «Сахатранснефтегаз» была создана специальная комиссия, идет расследование. Пуск газа в здание был произведен 24 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU