В одной из новостроек Якутска произошел взрыв бытового газа, один человек пострадал
В одной из новостроек Якутска произошел взорвался бытовой газ, пострадал один человек. ЧП произошло во время сварочных работ в квартире корпуса №3 незаселенного многоквартирного жилого дома №13/1 на улице Автодорожная.
На место происшествия были направлены 15 сотрудников Якутского пожарно-спасательного гарнизона и 4 единицы техники. Как сообщили «КП в Якутии» в пресс-службе МЧС республики, угрозы для конструкций здания и близлежащих объектов нет.
На месте происшествия обнаружен один пострадавший, его доставили в больницу.
По факту взрыва бытового газа в компании «Сахатранснефтегаз» была создана специальная комиссия, идет расследование. Пуск газа в здание был произведен 24 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU