Завтра, 28 июля, в Якутске на час перекроют две улицы
Ограничение движения транспорта связано с проведением парада-шествия в честь дня Военно-морского флота РФ
День Военно-морского флота России отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля.
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28 июля с 11 часов до 12 часов в Якутске в рамках проведения парада-шествия, посвященного празднованию дня Военно-морского флота России, перекроют сразу две улицы.
Для обеспечения безопасности дорожного движения вводится ограничение движения транспорта на участке улицы Хабарова (от набережной Романа Дмитриева до проспекта Ленина) и проспекта Ленина – от пересечения с улицей Хабарова до пересечения с улицей Дзержинского.
С 2006 года по указу Президента страны День Военно-морского флота России отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля.
ИСТОЧНИК KP.RU