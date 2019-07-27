Завтра, 28 июля, в Якутске на час перекроют две улицы

СЕГОДНЯ 06:39 2019-07-27T06:39:57+03:00

День Военно-морского флота России отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля.

Ограничение движения транспорта связано с проведением парада-шествия в честь дня Военно-морского флота РФ

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28 июля с 11 часов до 12 часов в Якутске в рамках проведения парада-шествия, посвященного празднованию дня Военно-морского флота России, перекроют сразу две улицы.

Для обеспечения безопасности дорожного движения вводится ограничение движения транспорта на участке улицы Хабарова (от набережной Романа Дмитриева до проспекта Ленина) и проспекта Ленина – от пересечения с улицей Хабарова до пересечения с улицей Дзержинского.

С 2006 года по указу Президента страны День Военно-морского флота России отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля.

ИСТОЧНИК KP.RU