2019-07-26T09:23:53+03:00
Недвижимость

Плавательный бассейн в Жатае достроен на 90%

В сутки посещать спорткомплекс смогут 480 человек
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Техническая готовность плавательного бассейна в Жатае, который строится в рамках проекта «Развитие физической культуры и спорта в России на 2016-2020 годы», составляет 90%. Ход строительства объекта проверил министр спорта Якутии Иннокентий Григорьев.

По проекту, спорткомплекс рассчитан на занятия взрослых и детей старше 8 лет. Большую часть сооружения занимает бассейн размером 25 на 8,5 метров и тремя дорожками для плавания. Глубина водоема – от 1,2 до 1,8 метра.

Поплавать в бассейне смогут 480 человек в сутки, одновременно в воде могут находиться 40 человек.

В здании предусмотрены лаборатория для анализов воды, помещение для хранения реагентов, узел ввода, электрощитовая, вентиляционные и воздухозаборные камеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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