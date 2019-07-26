СЕГОДНЯ 09:21 2019-07-26T09:21:33+03:00

Над эскизом памятника будут работать специалисты из Москвы родом из Якутии

В годы Великой Отечественной на территории Зубцовского района погиб 91 солдат из Якутии

Изменить размер текста: A A

В Тверской области появится памятник воинам-якутянам, погибшим в годы Великой Отечественной на территории Зубцовского района.

За 10 лет поисковой работы в Твери под руководством якутянина Владимира Сантуева установлено, что во время боев близ урочища Холм-Березуйский в Тверской области погиб 91 солдат из Якутии. Администрация поселения по ходатайству члена общественного совета при постоянном представительстве Якутии при Президенте РФ Александра Шубина уже дала разрешение на установку монумента к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Разработкой эскиза памятника героям займутся якутяне: архитекторы Уолан Баишев и Артем Гусев, преподаватель академии имени Строганова Иннокентий Тюляхов, художницы Прасковья Гольдерова-Новгородова и Кристина Новгородова. Все они живут в Москве и будут помогать с реализацией общественной инициативы по установке памятника.

ИСТОЧНИК KP.RU