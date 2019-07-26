Житель Мегино-Кангаласского района открыл магазин на «дальневосточном гектаре»

СЕГОДНЯ 06:57 2019-07-26T06:57:59+03:00

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Житель Мегино-Кангаласского района Николай Аржаков оформил «дальневосточный гектар» в центре населенного пункта и построил продуктовый магазин. В настоящее время предприятие успешно работает, а предприниматель рассчитывает расширить бизнес, оформив участок в этом же населенном пункте на свою дочь. В планах Николая Аржакова оформить участки в других населённых пунктах на жену и сына, чтобы и там открыть торговые точки.

– Если брать землю в обычном порядке, то это крайне небыстрый и сложный процесс – на это требуется в среднем 180 дней и средства. Участок получилось взять не сразу – первые попытки не удались, так как я задевал границами чужую землю, и система мне отказывала. Но в итоге получилось взять участок прямо в центре бесплатно, – рассказал предприниматель.

Напомним, программа «Дальневосточный гектар» предоставляет каждому гражданину России, а также участникам государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, право на безвозмездное получение земельного участка площадью до одного гектара на территории девяти субъектов Дальнего Востока.

ИСТОЧНИК KP.RU