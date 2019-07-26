За час в электронную очередь за разрешением на охоту «выстроились» более 2400 человек

СЕГОДНЯ 06:24 2019-07-26T06:24:29+03:00

В Якутии разрешение на добычу охотничьих ресурсов выдается только лицу, зарегистрированному в электронной очереди

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25 июля на портале государственных и муниципальных услуг e-yakutia.ru в 18 часов стартовала запись на прием в минэкологии республики. За час в электронную очередь за разрешением на охоту «выстроились» 2 436 человек.

Напомним, номер электронной очереди с указанием даты и времени заявитель получает в личном кабинете портала www.e-yakutia.ru. Прием в департаменте охотничьего хозяйства республики будет вестись исключительно по времени электронной записи.

Разрешение на добычу охотничьих ресурсов, на которые установлен лимит, выдается только лицу, зарегистрированному в электронной очереди, или его законному представителю по нотариально заверенной доверенности.

ИСТОЧНИК KP.RU