В Якутии выявлена подпольная мастерская по изготовлению огнестрельного оружия

СЕГОДНЯ 06:10 2019-07-26T06:10:35+03:00

Изъяты боеприпасы и более 240 составных частей к ним

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В Якутии выявлена подпольная мастерская по ремонту и изготовлению огнестрельного оружия.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий службы безопасности установлен местный житель, занимавшийся незаконным оборотом оружия.

В организованной им подпольной мастерской были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, газовые пистолеты и более 240 составных частей к ним, а также боеприпасы различного калибра, в том числе нарезного.

Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU