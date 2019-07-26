2019-07-26T06:10:35+03:00
Происшествия

В Якутии выявлена подпольная мастерская по изготовлению огнестрельного оружия

Изъяты боеприпасы и более 240 составных частей к ним
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Обнаружены более 240 запчастей.Обнаружены более 240 запчастей.
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В Якутии выявлена подпольная мастерская по ремонту и изготовлению огнестрельного оружия.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий службы безопасности установлен местный житель, занимавшийся незаконным оборотом оружия.

В организованной им подпольной мастерской были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, газовые пистолеты и более 240 составных частей к ним, а также боеприпасы различного калибра, в том числе нарезного.

Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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