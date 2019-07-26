В Якутии выявлена подпольная мастерская по изготовлению огнестрельного оружия
Изъяты боеприпасы и более 240 составных частей к ним
Обнаружены более 240 запчастей.
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В Якутии выявлена подпольная мастерская по ремонту и изготовлению огнестрельного оружия.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий службы безопасности установлен местный житель, занимавшийся незаконным оборотом оружия.
В организованной им подпольной мастерской были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, газовые пистолеты и более 240 составных частей к ним, а также боеприпасы различного калибра, в том числе нарезного.
Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU