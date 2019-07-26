Прокуратура Якутии защитила права ребенка-инвалида

СЕГОДНЯ 05:18 2019-07-26T05:18:26+03:00

Мать мальчика не могла добиться справедливости с 2015 года

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Прокуратура Якутии добилась от министерства труда и социального развития республики выдачи средства реабилитации для ребенка-инвалида. С просьбой защитить права ребёнка к зампрокурора республики обратилась мать мальчика.

Как оказалось, индивидуальной программой реабилитации ребенка предусмотрено обеспечение техническим средством реабилитации – динамическим параподиумом.

В 2015 году женщина обратилась в республиканское управление соцзащиты с соответствующей просьбой, но техническое средство им так и не было выдано. Из года в год, вплоть до 2018 года, семья получала отказы из ведомства в столь необходимом мальчику-инвалиду приборе.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования министерством издан приказ о приобретении и предоставлении ребенку параподиума.

ИСТОЧНИК KP.RU