2019-07-26T04:00:41+03:00
Общество

В Якутии тушат на пять пожаров больше, чем вчера

Общая площадь возгораний выросла до 942 тысяч га
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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В Мегино-Кангаласском районе тушат больше всего пожаровВ Мегино-Кангаласском районе тушат больше всего пожаров
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26 июля в республике тушат 27 лесных пожаров, в том числе 22 действующих: три в Мегино-Кангаласском, по два в Верхоянском, Ленском, Нюрбинском, Олекминском, Сунтарском и Усть-Алданском районах, по одному в Вилюйском, Горном, Жиганском, Мирнинском, Намском, Томпонском и Хангаласском районах.

К тушению пожаров привлечены 510 человек, в том числе 203 местных жителя, задействовано 42 единицы техники.

На труднодоступных землях лесного фонда находятся под постоянным наблюдением 108 зарегистрированных термоточек.

Общая площадь лесных пожаров в республике выросла до 942 123 га.

ИСТОЧНИК KP.RU

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