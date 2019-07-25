2019-07-25T13:14:50+03:00
Политика

В мэрии Якутска – кадровые перестановки

Назначены руководители «Департамента жилищных отношений» и «Главстроя»
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
--Фото: Нинель ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Стали известны имена новых руководителей структурных подразделений окружной администрации Якутска.

Начальником управления муниципального контроля мэрии столицы назначена Анна Александрова, которая ранее руководила департаментом жилищных отношений. Этот пост занял ее заместитель Александр Наволоков.

Директором МКУ «Главстрой» назначен Алексей Варламов. В течение последних 4 лет он работал заместитель генерального директора по строительству Службы государственного заказчика при правительстве Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Юные исследователи Верхоянья» проводят ярмарки здоровья
Один из ломбардов Якутска «из-под полы» выдавал потребительские займы
Жара продолжается: прогноз погоды в Якутске на 26 июля
Рождаемость в Якутии за последние 5 лет упала на 23%
Автодорогу «Амга» в Усть-Майском районе Якутии размыло из-за проливных дождей
На федеральной трассе «Лена» столкнулись два большегруза
Вертолет МЧС сбросил более четырехсот тонн воды на лесные пожары в Верхоянье
В Якутии будет создан второй национальный парк
В одном из районов Якутии большегруз, за рулем которого был пьяный водитель, рухнул в воду
Служебная овчарка Джуна помогла раскрыть грабеж в Якутске по горячим следам
В Якутске пройдет акция по раздельному сбору отходов
В Якутии тушат 22 лесных пожара
Коммунальщики Якутии готовятся к предстоящему отопительному сезону
В Якутске продолжается капитальный ремонт дорог на улице Чайковского
«От двери до двери»: «Железные дороги Якутии» начнут возить грузы по единому тарифу РЖД
Жительница Ленска стала очередной жертвой интернет-мошенников
Количество лесных пожаров в Якутии продолжает расти
Прогноз погоды на четверг: в столице республики будет жарко
В Жатайском техникуме начнут учить докеров-механизаторов
На одном из золотодобывающих предприятий Оймяконья трое молодчиков устроили «маски-шоу»
Житель Якутии отправится в колонию-поселение за повторное вождение в пьяном виде
Имени Петра Шишигина: крупному ювелирному алмазу присвоено имя известного геолога
"Желанный голубой берег мой": спектакль, изменивший якутский театр