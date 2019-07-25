В мэрии Якутска – кадровые перестановки
Назначены руководители «Департамента жилищных отношений» и «Главстроя»
-Фото: Нинель ГУСЕВА
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Стали известны имена новых руководителей структурных подразделений окружной администрации Якутска.
Начальником управления муниципального контроля мэрии столицы назначена Анна Александрова, которая ранее руководила департаментом жилищных отношений. Этот пост занял ее заместитель Александр Наволоков.
Директором МКУ «Главстрой» назначен Алексей Варламов. В течение последних 4 лет он работал заместитель генерального директора по строительству Службы государственного заказчика при правительстве Якутии.
ИСТОЧНИК KP.RU