Один из ломбардов Якутска «из-под полы» выдавал потребительские займы
Директор предприятия оштрафован на 20 тысяч рублей
За двумя зайцами погонешься - ни одного не поймаешь.Фото: ЯСИА
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Один из ломбардов Якутска «погорел» на незаконной выдаче потребительских займов. Нарушения вскрылись в рамках прокурорской проверки.
Как выяснилось, «Ломбард Столичный» предоставлял якутянам займы под 1,5% в день под залог цифровой техники на максимальный срок 30 дней. При этом в государственном реестре микрофинансовых организаций Банка России предприятие не значится.
В отношение директора ломбарда возбуждено административное производство. За незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов его оштрафовали на 20 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU