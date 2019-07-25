2019-07-25T11:53:12+03:00
Происшествия

Один из ломбардов Якутска «из-под полы» выдавал потребительские займы

Директор предприятия оштрафован на 20 тысяч рублей
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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За двумя зайцами погонешься - ни одного не поймаешь.За двумя зайцами погонешься - ни одного не поймаешь.Фото: ЯСИА
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Один из ломбардов Якутска «погорел» на незаконной выдаче потребительских займов. Нарушения вскрылись в рамках прокурорской проверки.

Как выяснилось, «Ломбард Столичный» предоставлял якутянам займы под 1,5% в день под залог цифровой техники на максимальный срок 30 дней. При этом в государственном реестре микрофинансовых организаций Банка России предприятие не значится.

В отношение директора ломбарда возбуждено административное производство. За незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов его оштрафовали на 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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