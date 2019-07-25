2019-07-25T10:50:51+03:00
Общество

Жара продолжается: прогноз погоды в Якутске на 26 июля

Днем в столице республики без осадков, днём до +31°
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Погода в Якутске в самый раз для прогулок.Погода в Якутске в самый раз для прогулок.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА
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В пятницу, 26 июля, в столице республики будет жарко.

По прогнозу синоптиков Якутского УГМС, горожан ждет погода без осадков, ветер юго-восточный 2-7 метра в секунду. Температура воздуха ночью +8+10, днём +29+31 градуса.

26-27 июля на севере, северо-востоке, Колыме, местами на юге республики небольшие и умеренные кратковременные дожди. На юге возможны грозы.

Температура воздуха ночью +3+8, на западе +13+18, в горах от 0,-2, днём +25+30, на западе +30+35, при дожде +17+22, на севере +8+13 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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