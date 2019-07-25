2019-07-25T10:25:07+03:00
Общество

Рождаемость в Якутии за последние 5 лет упала на 23%

Среди субъектов Дальнего Востока республика занимает первое место по числу многодетных семей
Нинель ГУСЕВА
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Сокращается число рождений первых и вторых детей.Сокращается число рождений первых и вторых детей.Фото: ЯСИА
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Рождаемость в Якутии за последние 5 лет упала на 23%. Такие цифры были озвучены на рабочем совещании по вопросам реализации в республике нацпроекта «Демография».

По словам замминистра труда и соцразвития региона Елены Тепляковой, за последние годы в Якутии отмечается увеличение численности населения. Однако естественный прирост сохраняется за счет сокращения смертности – с 2014 года рождаемость в республике сократилась на 23%.

Сокращается число рождений первых и вторых детей. За январь-май 2019 года в республике родились 5159 детей. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2017 году Якутия занимала 8 место по показателю естественного прироста в России и первое место на Дальнем Востоке. По числу многодетных семей республика по-прежнему лидирует среди субъектов ДФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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