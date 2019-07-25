На федеральной трассе «Лена» столкнулись два большегруза
Один водитель госпитализирован
В момент ДТП оба водителя были трезвы.
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На федеральной трассе «Лена» столкнулись два грузовика «FAW СА3». ДТП произошло утром 24 июля на 374 км автодороги.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД республики, 55-летний водитель одного из большегрузов, перевозивший щебень, чересчур разогнался на трассе и потерял контроль над машиной. Безопасную дистанцию до движущегося впереди грузовика он выдержать не смог и «догнал» его.
В результате аварии водитель второго «FAW» получил ушибы грудной клетки и правой голени и госпитализирован в травматологическое отделение Нерюнгринской районной больницы.
Как выяснилось, в момент ДТП оба водителя были трезвы.
ИСТОЧНИК KP.RU