2019-07-25T09:28:27+03:00
Происшествия

На федеральной трассе «Лена» столкнулись два большегруза

Один водитель госпитализирован
Нинель ГУСЕВА
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В момент ДТП оба водителя были трезвы.В момент ДТП оба водителя были трезвы.
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На федеральной трассе «Лена» столкнулись два грузовика «FAW СА3». ДТП произошло утром 24 июля на 374 км автодороги.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД республики, 55-летний водитель одного из большегрузов, перевозивший щебень, чересчур разогнался на трассе и потерял контроль над машиной. Безопасную дистанцию до движущегося впереди грузовика он выдержать не смог и «догнал» его.

В результате аварии водитель второго «FAW» получил ушибы грудной клетки и правой голени и госпитализирован в травматологическое отделение Нерюнгринской районной больницы.

Как выяснилось, в момент ДТП оба водителя были трезвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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