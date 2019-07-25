Вертолет МЧС сбросил более четырехсот тонн воды на лесные пожары в Верхоянье

СЕГОДНЯ 08:44 2019-07-25T08:44:41+03:00

Лесопожарная обстановка в республике остаётся сложной, усугубляет ситуацию отсутствие осадков, сухая и ветреная погода.

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На территории Верхоянского района Якутии работает вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Он уже успел совершить 132 вылета и произвести 152 сброса воды.

На горящие леса Верхоянья слито 456 тонн воды. Для тушения пожаров в район переброшены 252 человека и 21 150 кг груза.

По словам начальника главного управления республиканского МЧС Павла Гарина, лесопожарная обстановка в Алданском, Верхоянском, Жиганском, Ленском, Нюрбинском и Сунтарском районах остаётся сложной. Усугубляет ситуацию отсутствие осадков, сухая и ветреная погода.

По данным Авиалесоохраны, в настоящее время на территории Якутии действуют 134 природных пожара общей площадью 774 302,5 га. Тушат всего 22 из них на территории 13 районов республики.

За остальными 112 природными пожарами наблюдают из космоса.

ИСТОЧНИК KP.RU