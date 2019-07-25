В Якутии будет создан второй национальный парк
На территории Аллаиховского района республики завершаются работы по созданию национального парка «Кыталык». Проект соответствующего постановления правительства России направлен на согласование в органы исполнительной власти.
Новый национальный парк общей площадью 1 891 261 га создается для защиты восточной популяции стерхов, занесённых в Красную книгу России. Также создание парка направлено на сохранение эталонных тундровых ландшафтов Яно-Индигирской низменности, редких и исчезающих видов животных, включая яно-индигирского дикого северного оленя, поддержание традиционного природопользования коренных народов Севера и развитие экотуризма.
Проект национального парка «Кыталык» также получил поддержку Международного фонда сохранения стерха.
ИСТОЧНИК KP.RU