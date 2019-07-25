2019-07-25T08:04:16+03:00
Общество

В Якутии будет создан второй национальный парк

Общая площадь парка «Кыталык» составит более 1,8 млн га
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Новый парк сохранит северные виды редких животных и птиц.Новый парк сохранит северные виды редких животных и птиц.
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На территории Аллаиховского района республики завершаются работы по созданию национального парка «Кыталык». Проект соответствующего постановления правительства России направлен на согласование в органы исполнительной власти.

Новый национальный парк общей площадью 1 891 261 га создается для защиты восточной популяции стерхов, занесённых в Красную книгу России. Также создание парка направлено на сохранение эталонных тундровых ландшафтов Яно-Индигирской низменности, редких и исчезающих видов животных, включая яно-индигирского дикого северного оленя, поддержание традиционного природопользования коренных народов Севера и развитие экотуризма.

Проект национального парка «Кыталык» также получил поддержку Международного фонда сохранения стерха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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