2019-07-25T05:44:38+03:00
Происшествия

Служебная овчарка Джуна помогла раскрыть грабеж в Якутске по горячим следам

Подозреваемый намеренно путал следы
Нинель ГУСЕВА
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Возбуждено уголовное дело.Возбуждено уголовное дело.
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В Якутске служебная овчарка Джуна помогла по горячим следам раскрыть грабеж.

Неизвестный напал на жителя столицы республики ночью, когда тот возвращался ночью домой из кафе на ул. Рыдзинского. У мужчины отобрали золотую цепочку с кулоном стоимостью более 40 тысяч рублей.

В составе следственно-оперативной группы на место происшествия выехал инспектор-кинолог, старший лейтенант полиции Евгений Бурцев, со служебной собакой по кличке Джуна.

Немецкая овчарка сразу взяла след. Во время поисков стало ясно, что злоумышленник намеренно путал следы, меняя направление движения. Через дворы и закоулки четвероногий напарник привел полицейских к заброшенному, сгоревшему гаражу, где и задержали грабителя. В ходе досмотра у него были изъяты похищенные золотые украшения.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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