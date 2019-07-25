2019-07-25T05:21:03+03:00
Недвижимость

В Якутске пройдет акция по раздельному сбору отходов

Все собранное во время акции вторсырьё отправят на переработку
Нинель ГУСЕВА
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Можно будет сдать батарейки, ртутные лампы, алюминиевые банки, картон, макулатуру, пластик.Можно будет сдать батарейки, ртутные лампы, алюминиевые банки, картон, макулатуру, пластик.Фото: ЯСИА
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25 июля на площади Ленина в Якутске с 16:00 до 20:00 пройдет первая городская акция по раздельному сбору отходов.

Мероприятие проводит волонтерское движением «Раздельный сбор» совместно с центром компетенций по вопросам городской среды фестиваля «LETO YAKUTIA».

В это время можно будет сдать следующие виды отходов: батарейки, отработанные ртутные лампы, алюминиевые банки, картон, макулатуру (журналы, газеты, бумагу А4 без скоб и скрепок), пластиковые бутылки и пакеты, одноразовую посуду и другие виды пластика.

Все собранное во время акции вторсырьё отправят на переработку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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