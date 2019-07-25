В Якутии тушат 22 лесных пожара

СЕГОДНЯ 04:57 2019-07-25T04:57:02+03:00

В тушении возгораний задействованы 510 человек, в том числе 98 местных жителей.

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На 25 июля в республике ведутся работы по тушению 22 лесных пожаров, в том числе 18 действующих: по три в Верхоянском и Усть-Алданском районах, два в Ленском, Нюрбинском и Олекминском районах, по одному в Вилюйском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Намском, Сунтарском и Томпонском районах. Локализованы 4 пожара в Алданском, Горном, Нюрбинском и Усть-Алданском районах.

В тушении возгораний задействованы 510 человек, в том числе 98 местных жителей.

На труднодоступных землях лесного фонда под постоянным наблюдением лесопожарных формирований находятся 111 зарегистрированных термоточек.

Общая площадь лесных пожаров составляет 792 351 га.

ИСТОЧНИК KP.RU