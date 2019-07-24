В Якутске продолжается капитальный ремонт дорог на улице Чайковского
В Сайсарах будет установлена новая остановка возле 20-й школы
Хороша дорога - цела машина.
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Продолжается капитальный ремонт дорог на улице Чайковского, на участке от Вилюйского тракта до улицы Кеши Алексеева.
Ведутся работы по укладке асфальт-бетона на проезжей части, установка дорожных знаков, обустройство водоотводных лотков и освещения.
Работы по укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия завершатся через 2 дня. Затем начнется вынос опор линий освещения за пределы тротуара и присоединение газопроводов.
По просьбе жителей в Сайсарском округе появится дополнительная автобусная остановка – ближе к школе №20 имени героя Советского Союза Ф.К. Попова.
ИСТОЧНИК KP.RU