2019-07-24T11:51:13+03:00
Недвижимость

В Якутске продолжается капитальный ремонт дорог на улице Чайковского

В Сайсарах будет установлена новая остановка возле 20-й школы
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Хороша дорога - цела машина.Хороша дорога - цела машина.
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Продолжается капитальный ремонт дорог на улице Чайковского, на участке от Вилюйского тракта до улицы Кеши Алексеева.

Ведутся работы по укладке асфальт-бетона на проезжей части, установка дорожных знаков, обустройство водоотводных лотков и освещения.

Работы по укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия завершатся через 2 дня. Затем начнется вынос опор линий освещения за пределы тротуара и присоединение газопроводов.

По просьбе жителей в Сайсарском округе появится дополнительная автобусная остановка – ближе к школе №20 имени героя Советского Союза Ф.К. Попова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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