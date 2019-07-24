«От двери до двери»: «Железные дороги Якутии» начнут возить грузы по единому тарифу РЖД

СЕГОДНЯ 11:21 2019-07-24T11:21:59+03:00

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С открытием участка Томмот – Якутск и станций до Нижнего Бестяха компания «Железные дороги Якутии» начнет работать по единому тарифу РЖД. При этом стоимость доставки подешевеет в среднем на 25% в зависимости от номенклатуры груза и расстояний.

Теперь есть возможность отправить груз на станцию Нижний Бестях из любой точки страны, где есть железная дорога. При этом якутские железнодорожники готовы оказать услугу по доставке «от двери до двери».

За 6 месяцев текущего года объем перевозок «ЖДЯ» практически сравнялся с годовыми показателями 2017 и 2018 годов.

29 июля со станции Нижний Бестях начнутся регулярные пассажирские перевозки с пересадками и по прямым направлениям с перспективой ежедневного отправления поездов.

ИСТОЧНИК KP.RU