Жительница Ленска стала очередной жертвой интернет-мошенников

СЕГОДНЯ 11:13 2019-07-24T11:13:45+03:00

Женщина на сайте бесплатных объявлений продиктовала злоумышленникам данные своей банковской карты и лишилась 15 тысяч рублей

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Жительница Ленска стала жертвой мошенников на сайте бесплатных объявлений. Женщина разместила объявление о продаже прицепа для автомобиля, и вскоре на нее вышел потенциальный «покупатель».

Мужчина рассказал, что не разбирается в переводах и передал трубку, якобы, своей дочери. Та попросила продавца назвать номер банковской карты и сообщить баланс. Доверчивая женщина сообщила данные и выполнила все действия, которые ей продиктовали. Через некоторое время она обнаружила, что с ее счета списали 15 тысяч рублей.

По предварительным данным, первый абонентский номер, с которого звонил злоумышленник, зарегистрирован в Челябинской области. Второй номер, на который потерпевшая перевела деньги, зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе.

Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU