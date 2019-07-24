2019-07-24T11:02:07+03:00
Происшествия

Количество лесных пожаров в Якутии продолжает расти

Общая площадь, пройденная огнем – 654 450 га
Нинель ГУСЕВА
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В тушении пожаров задействованы 366 человек.В тушении пожаров задействованы 366 человек.
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На 24 июля в республике тушат 19 лесных пожаров, из них действующих – 15: три пожара в Верхоянском районе, по два пожара в Ленском, Нюрбинском, Усть-Алданском районах, по одному в Вилюйском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Олекминском, Сунтарском и Чурапчинском районах. Локализованы 4 пожара в Алданском, Горном, Нюрбинском и Усть-Алданском районах.

В тушении пожаров задействованы 366 человек, в том числе 74 местных жителя, и 30 единиц техники.

На труднодоступных землях лесного фонда находятся под наблюдением лесопожарных формирований 101 зарегистрированная термоточка. Общая площадь лесных пожаров - 654 450 га.

ИСТОЧНИК KP.RU

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