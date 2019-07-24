Прогноз погоды на четверг: в столице республики будет жарко
Днем температура воздуха поднимется до +31 градуса
Носим с собой водичку на улице.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА
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По данным Якутского УГМС, в четверг, 25 июля, в Якутске осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду, температура воздуха ночью +8+10, днем +29+31°С.
На севере, северо-востоке республики и Колыме, местами на юге небольшие и умеренные кратковременные дожди. На юге возможны грозы.
На Арктическом побережье порывистый ветер до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +3+8, на западе +13+18, в горах от 0,-2, днем +25+30, на западе +30+35, при дожде +17+22, на севере +8+13 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU