СЕГОДНЯ 08:12 2019-07-24T08:12:42+03:00

После 2022 года на Жатайской судоверфи планируют выпускать до десяти современных судов в год. Фото: ЯСИА

Обучение по новой для региона специальности начнется осенью 2019 года

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В Жатайском техникуме начнут учить докеров-механизаторов. Обучение по новой для региона специальности начнется осенью 2019 года.

Специальность была открыта в интересах местных работодателей: «Якутцемента», «Якутдорстроя», «Якутугля» и компании «АЛРОСА». 25 студентов пройдут 10-месячный курс и смогут практически гарантировано получить работу в регионе. Новая специальность будет востребована и на одном из крупнейших инвестпроектов республики – Жатайской судоверфи, где после 2022 года планируют выпускать до десяти современных судов в год.

Иногородним студентам предоставят общежитие, будет выплачиваться стипендия.

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, в 2019 году 73% кадровой потребности работодателей макрорегиона приходится на квалифицированные рабочие специальности и специалистов среднего звена.

ИСТОЧНИК KP.RU