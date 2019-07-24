В Жатайском техникуме начнут учить докеров-механизаторов
В Жатайском техникуме начнут учить докеров-механизаторов. Обучение по новой для региона специальности начнется осенью 2019 года.
Специальность была открыта в интересах местных работодателей: «Якутцемента», «Якутдорстроя», «Якутугля» и компании «АЛРОСА». 25 студентов пройдут 10-месячный курс и смогут практически гарантировано получить работу в регионе. Новая специальность будет востребована и на одном из крупнейших инвестпроектов республики – Жатайской судоверфи, где после 2022 года планируют выпускать до десяти современных судов в год.
Иногородним студентам предоставят общежитие, будет выплачиваться стипендия.
По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, в 2019 году 73% кадровой потребности работодателей макрорегиона приходится на квалифицированные рабочие специальности и специалистов среднего звена.
ИСТОЧНИК KP.RU