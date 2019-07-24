2019-07-24T06:03:38+03:00
Происшествия

На одном из золотодобывающих предприятий Оймяконья трое молодчиков устроили «маски-шоу»

Они проникли на склад компании и начали выносить ценное имущество
Нинель ГУСЕВА
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Возбуждено уголовное дело.Возбуждено уголовное дело.Фото: Архив "КП"
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На одном из золотодобывающих предприятий Оймяконья пресекли попытку кражи имущества.

Трое молодчиков в масках проникли на склад горнодобывающего предприятия, перепрыгнув через забор, и начали выносить различные строительные электроинструменты и расходные материалы к ним, бензогенератор, сварочный аппарат и т.д. Общая стоимость имущества превысила 585 тысяч рублей.

Однако довести задуманное до конца злоумышленникам не удалось. Испугавшись подоспевшего охранника, они покинули место происшествия, но вскоре были задержаны сотрудниками угрозыска.

Как выяснилось, один молодых людей был ранее судим за кражу. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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