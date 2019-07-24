2019-07-24T05:07:28+03:00
Происшествия

Житель Якутии отправится в колонию-поселение за повторное вождение в пьяном виде

В «послужном списке» нарушителя – непогашенная судимость за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
Приговор - 3 года в колонии-поселении и лишение права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 4 года.Приговор - 3 года в колонии-поселении и лишение права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 4 года.Фото: Нинель ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Житель Вилюйского района Якутии отправится в колонию-поселение за повторное вождение в пьяном виде.

Несмотря на имеющуюся судимость за совершение аналогичного преступления, мужчина вновь сель за руль авто пьяным. Также в его «послужном списке» есть непогашенная судимость за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

За повторную пьяную езду суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 4 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На одном из золотодобывающих предприятий Оймяконья трое молодчиков устроили «маски-шоу»
Имени Петра Шишигина: крупному ювелирному алмазу присвоено имя известного геолога
"Желанный голубой берег мой": спектакль, изменивший якутский театр
У главы Якутии – новый помощник
Дела государственные: Ил Тумэн и прокуратура Якутии будут работать вместе
Черные лебеди, мандаринки и пеганки: в экопарке «Лебединое озеро» пополнение
В Якутск вернется 30-градусная жара
Английский стрит-арт художник проведет в Якутске открытый мастер-класс
Конечная остановка автобуса №25 в Якутске временно перенесена
«Лексус» против «Пробокса»: в ДТП в Мегино-Кангаласском районе пострадали четверо, в том числе 10-месячный ребёнок
За сутки на территории Якутии возникло еще 4 лесных пожара
Участок трассы «Колыма» в Оймяконском районе Якутии размыло в трех местах
Вилюйский улов «всколыхнул» интернет: минэкологии Якутии проверяет, откуда взялась «дефективная» рыба
Владимир Солодов проведет прямой эфир в Instagram
Станция Нижний Бестях открывается для выполнения грузовых и пассажирских операций
Как получить разрешение на охоту в Якутии?
Афанасий Владимиров: «Только так можно добиться реальных результатов»
ЖКХ Якутии: Жиганский район обеспечили углем на год вперед
Якутянка Саяна Егорова прошла обучение у лучшего танцовщика столетия
В Якутии из-за снегопада размыло участок автодороги Кюбюмэ - Томтор
Местами дожди: прогноз погоды в Якутии на ближайшие дни
Больше всего потребительских микрозаймов на Дальнем Востоке берут якутяне
«Точка роста» и «IT-куб»: Якутия выиграла федеральную субсидию на развитие образования