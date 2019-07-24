Житель Якутии отправится в колонию-поселение за повторное вождение в пьяном виде
В «послужном списке» нарушителя – непогашенная судимость за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека
Приговор - 3 года в колонии-поселении и лишение права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 4 года.Фото: Нинель ГУСЕВА
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Житель Вилюйского района Якутии отправится в колонию-поселение за повторное вождение в пьяном виде.
Несмотря на имеющуюся судимость за совершение аналогичного преступления, мужчина вновь сель за руль авто пьяным. Также в его «послужном списке» есть непогашенная судимость за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.
За повторную пьяную езду суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 4 года.
ИСТОЧНИК KP.RU