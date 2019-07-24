Имени Петра Шишигина: крупному ювелирному алмазу присвоено имя известного геолога

СЕГОДНЯ 04:55 2019-07-24T04:57:49+03:00

Петр Романович Шишигин посвятил геологии более 40 лет и внес большой вклад в развитие минерально-сырьевой базы Якутии.

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Крупному алмазу ювелирного качества, добытому на трубке «Юбилейная», присвоено имя якутского геолога Петра Шишигина. С соответствующим предложением в алмазную компанию обратился глава республики Айсен Николаев.

Алмаз, названный в честь знаменитого якутского геолога, был добыт в мае этого года на обогатительной фабрике №14 Айхальского ГОКа АЛРОСА из руды трубки «Юбилейная». Прозрачный кристалл в форме октаэдра имеет вес 78,74 карата. Это один из самых крупных ювелирных алмазов, добытых АЛРОСА в нынешнем году.

Ветеран отрасли, заслуженный геолог России, председатель Госкомитета республики по геологии и недропользованию (1999-2003 г.) Петр Шишигин посвятил геологии более 40 лет и внес большой вклад в развитие минерально-сырьевой базы Якутии.

Алмаз «Петр Романович Шишигин» пополнил список драгоценных камней, которым будут присвоены имена знаменитых якутян в рамках совместного проекта «100 алмазов к 100-летию республики».

ИСТОЧНИК KP.RU