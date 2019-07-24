2019-07-24T04:57:49+03:00
Общество

Имени Петра Шишигина: крупному ювелирному алмазу присвоено имя известного геолога

Камень весом 78,74 карата добыт на трубке «Юбилейная»
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
Петр Романович Шишигин посвятил геологии более 40 лет и внес большой вклад в развитие минерально-сырьевой базы Якутии.Петр Романович Шишигин посвятил геологии более 40 лет и внес большой вклад в развитие минерально-сырьевой базы Якутии.
Изменить размер текста:

Крупному алмазу ювелирного качества, добытому на трубке «Юбилейная», присвоено имя якутского геолога Петра Шишигина. С соответствующим предложением в алмазную компанию обратился глава республики Айсен Николаев.

Алмаз, названный в честь знаменитого якутского геолога, был добыт в мае этого года на обогатительной фабрике №14 Айхальского ГОКа АЛРОСА из руды трубки «Юбилейная». Прозрачный кристалл в форме октаэдра имеет вес 78,74 карата. Это один из самых крупных ювелирных алмазов, добытых АЛРОСА в нынешнем году.

Ветеран отрасли, заслуженный геолог России, председатель Госкомитета республики по геологии и недропользованию (1999-2003 г.) Петр Шишигин посвятил геологии более 40 лет и внес большой вклад в развитие минерально-сырьевой базы Якутии.

Алмаз «Петр Романович Шишигин» пополнил список драгоценных камней, которым будут присвоены имена знаменитых якутян в рамках совместного проекта «100 алмазов к 100-летию республики».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На одном из золотодобывающих предприятий Оймяконья трое молодчиков устроили «маски-шоу»
Житель Якутии отправится в колонию-поселение за повторное вождение в пьяном виде
"Желанный голубой берег мой": спектакль, изменивший якутский театр
У главы Якутии – новый помощник
Дела государственные: Ил Тумэн и прокуратура Якутии будут работать вместе
Черные лебеди, мандаринки и пеганки: в экопарке «Лебединое озеро» пополнение
В Якутск вернется 30-градусная жара
Английский стрит-арт художник проведет в Якутске открытый мастер-класс
Конечная остановка автобуса №25 в Якутске временно перенесена
«Лексус» против «Пробокса»: в ДТП в Мегино-Кангаласском районе пострадали четверо, в том числе 10-месячный ребёнок
За сутки на территории Якутии возникло еще 4 лесных пожара
Участок трассы «Колыма» в Оймяконском районе Якутии размыло в трех местах
Вилюйский улов «всколыхнул» интернет: минэкологии Якутии проверяет, откуда взялась «дефективная» рыба
Владимир Солодов проведет прямой эфир в Instagram
Станция Нижний Бестях открывается для выполнения грузовых и пассажирских операций
Как получить разрешение на охоту в Якутии?
Афанасий Владимиров: «Только так можно добиться реальных результатов»
ЖКХ Якутии: Жиганский район обеспечили углем на год вперед
Якутянка Саяна Егорова прошла обучение у лучшего танцовщика столетия
В Якутии из-за снегопада размыло участок автодороги Кюбюмэ - Томтор
Местами дожди: прогноз погоды в Якутии на ближайшие дни
Больше всего потребительских микрозаймов на Дальнем Востоке берут якутяне
«Точка роста» и «IT-куб»: Якутия выиграла федеральную субсидию на развитие образования