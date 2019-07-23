2019-07-23T12:03:41+03:00
Политика

У главы Якутии – новый помощник

Ким Александрович Борисов сменил на этой должности Давида Григорьева
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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23 июля помощником главы Якутии назначен Ким Борисов. Айсен Николаев традиционно сообщил об этом в своём Twitter.

Бывший помощник главы Давид Григорьев покинул пост в связи с переходом на другую работу.

Ким Борисов родился в 1982 году в селе Хатассы. По специальности филолог, преподаватель японского языка и литературы – в 2005 году окончил Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова. В 2009 году получил диплом Дипакадемии министерства иностранных дел России по специальности «Международные отношения, международная безопасность». Работал заместителем постоянного представителя республики по Дальневосточному федеральному округу в Хабаровске и Владивостоке.

Борисов свободно владеет английским, немецким, японским и китайским языками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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