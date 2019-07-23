Дела государственные: Ил Тумэн и прокуратура Якутии будут работать вместе

СЕГОДНЯ 11:53 2019-07-23T11:53:04+03:00

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23 июля парламентом и прокуратура Якутии заключили соглашение о взаимодействии. Документ подписали председатель Государственного собрания республики Петр Гоголев и глава надзорного ведомства Олег Нарковский.

– В работе парламента и прокуратуры множество точек соприкосновения, и выход на новый формат совместной деятельности, заложенный в документе, послужит эффективному выполнению возложенных на нас задач, – прокомментировал Пётр Гоголев.

В новой редакции соглашения круг сотрудничества расширен сферами правового просвещения населения и профилактики правонарушений. Также были усовершенствованы порядок и сроки обмена документами за счет электронного документооборота.

ИСТОЧНИК KP.RU