Дела государственные: Ил Тумэн и прокуратура Якутии будут работать вместе
23 июля парламентом и прокуратура Якутии заключили соглашение о взаимодействии. Документ подписали председатель Государственного собрания республики Петр Гоголев и глава надзорного ведомства Олег Нарковский.
– В работе парламента и прокуратуры множество точек соприкосновения, и выход на новый формат совместной деятельности, заложенный в документе, послужит эффективному выполнению возложенных на нас задач, – прокомментировал Пётр Гоголев.
В новой редакции соглашения круг сотрудничества расширен сферами правового просвещения населения и профилактики правонарушений. Также были усовершенствованы порядок и сроки обмена документами за счет электронного документооборота.
ИСТОЧНИК KP.RU