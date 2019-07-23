Английский стрит-арт художник проведет в Якутске открытый мастер-класс

СЕГОДНЯ 09:54 2019-07-23T09:54:36+03:00

В скейт-парке на площади «Ворота Якутска» художник с мировым именем распишет участок стены.

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В Якутске состоится встреча со специальным гостем первого республиканского фестиваля современной культуры «LETO.YAKUTIA», английским стрит-арт художником Полом “AROE” Барлоу.

23 июля в 18:00 в Доме Художника мастер расскажет о своей работе в разных стилях, поделится опытом создания арт-объектов в городах и ответит на вопросы. Встреча будет проходить на английском языке с последовательным переводом на русский.

24 июля в 17:00 Пол Барлоу проведет открытый мастер-класс в скейт-парке на площади «Ворота Якутска». Любой желающий сможет понаблюдать за работой художника с мировым именем, который будет расписывать участок стены.

ИСТОЧНИК KP.RU