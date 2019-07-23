«Лексус» против «Пробокса»: в ДТП в Мегино-Кангаласском районе пострадали четверо, в том числе 10-месячный ребёнок

СЕГОДНЯ 08:34 2019-07-23T08:34:24+03:00

Медосвидетельствование не выявило у водителей факта употребления алкоголя

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В Мегино-Кангаласском районе в результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе 10-месячный ребенок. Авария произошла днем 22 июля на республиканской автодороге «Мюрю».

По данным ГИБДД республики, виновником аварии стал 31-летний водитель «Lexus LX470», который выехал на «встречку» и столкнулся с «Toyota probox». В результате ДТП пострадали 4 человека, в том числе 10-ти месячный ребенок.

Прибывшие на место медики «скорой» госпитализировали 46-летнюю пассажирку «Тойоты», 21-летней девушке и младенцу назначено амбулаторное лечение. С переломом плечевой кости попала в стационар и 53-летняя пассажирка «Лексуса».

Водители в ДТП не пострадали. Медосвидетельствование не выявило у них факта употребления алкогольных напитков. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU