За сутки на территории Якутии возникло еще 4 лесных пожара

СЕГОДНЯ 07:19 2019-07-23T07:19:50+03:00

В Якутии число пожаров увеличилось с 13 до 17.

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По данным на 23 июля, в республике тушат 17 лесных пожаров в Верхоянском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Нюрбинском и Усть-Алданском районах. Еще семь возгораний удалось локализовать.

В тушении пожаров задействованы 314 человек, в том числе 59 местных жителей, и 29 единиц техники.

На удаленных и труднодоступных землях лесного фонда республики находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований 87 зарегистрированных термоточек в Алданском, Амгинском, Верхневилюйском, Верхоянском, Усть-Янском, Эвено-Бытантайском, Горном, Жиганском, Мирнинском, Намском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Кобяйском, Сунтарском, Таттинском, Томпонском и Усть-Майском районах.

Общая площадь лесных пожаров - 506 451 га.

ИСТОЧНИК KP.RU