2019-07-23T06:29:40+03:00
Общество

Владимир Солодов проведет прямой эфир в Instagram

Председатель правительства Якутии пообщается с якутянами в режиме онлайн
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Беседа с Солодовым в Instagram.Беседа с Солодовым в Instagram.
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Во вторник, 23 июля, в 20:00 Владимир Солодов проведет прямой эфир в социальной сети Instagram.

Председатель правительства Якутии ответит на интересующие якутян вопросы, расскажет о путях решения наиболее актуальных проблем и выскажет свое мнение по ключевым направлениям развития республики.

Прямой эфир пройдет в личном профиле премьер-министра www.instagram.com/vv_solodov.

ИСТОЧНИК KP.RU

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