2019-07-23T06:23:48+03:00
Общество

Станция Нижний Бестях открывается для выполнения грузовых и пассажирских операций

С 26 июля станции на участке Томмот – Нижний Бестях будут открыты в режиме постоянной эксплуатации
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Рельсы ждут не дождутся пассажирских поездов!Рельсы ждут не дождутся пассажирских поездов!
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Станции на участке Томмот – Нижний Бестях открываются для выполнения грузовых и пассажирских операций в режиме постоянной эксплуатации. По приказу Росжелдора, который вступает в силу 26 июля, там будет организована продажа билетов на все пассажирские поезда, а также прием и выдача багажа.

На станции Нижний Бестях можно будет купить билеты на все пассажирские поезда, сдать и получить багаж. Также будут организованы прием и выдача грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках мест общего пользования, и крупнотоннажных контейнеров. До станции Нижний Бестях будут продлены сквозные среднесетевые тарифы «РЖД» на перевозку грузов.

На станции Кердем будут организованы прием и выдача грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках мест общего пользования.

Билеты на пассажирские поезда можно будет приобрести в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте «РЖД» и в большинстве авиакасс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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