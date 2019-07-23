Как получить разрешение на охоту в Якутии?
Подготовься к вылазке на природу, не выходя из дома
E-yakutia.ru. - вот где нужно оставлять заявки.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА
Изменить размер текста:
Согласно новому порядку для электронной записи в очередь на выдачу разрешения на охоту необходимо оставить заявку на портале государственных и муниципальных услуг республики E-yakutia.ru.
25 июля с 18 часов в Якутске начнётся запись на выдачу разрешения на охоту. Участие в нем смогут принять только обладатели охотничьего билета.
Напоминаем, что запись в электронную очередь производится только для выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов в Якутске, в районы республики будет направлена отдельная квота, где распределение разрешений будет произведено в порядке очередности поступления заявлений.
ИСТОЧНИК KP.RU