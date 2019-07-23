Как получить разрешение на охоту в Якутии?

СЕГОДНЯ 06:03 2019-07-23T06:03:18+03:00

E-yakutia.ru. - вот где нужно оставлять заявки. Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

Подготовься к вылазке на природу, не выходя из дома

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Согласно новому порядку для электронной записи в очередь на выдачу разрешения на охоту необходимо оставить заявку на портале государственных и муниципальных услуг республики E-yakutia.ru.

25 июля с 18 часов в Якутске начнётся запись на выдачу разрешения на охоту. Участие в нем смогут принять только обладатели охотничьего билета.

Напоминаем, что запись в электронную очередь производится только для выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов в Якутске, в районы республики будет направлена отдельная квота, где распределение разрешений будет произведено в порядке очередности поступления заявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU