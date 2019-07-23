2019-07-23T06:03:18+03:00
Общество

Как получить разрешение на охоту в Якутии?

Подготовься к вылазке на природу, не выходя из дома
Виктория АЛЕКСЕЕВА
Поделиться:
E-yakutia.ru. - вот где нужно оставлять заявки.E-yakutia.ru. - вот где нужно оставлять заявки.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА
Изменить размер текста:

Согласно новому порядку для электронной записи в очередь на выдачу разрешения на охоту необходимо оставить заявку на портале государственных и муниципальных услуг республики E-yakutia.ru.

25 июля с 18 часов в Якутске начнётся запись на выдачу разрешения на охоту. Участие в нем смогут принять только обладатели охотничьего билета.

Напоминаем, что запись в электронную очередь производится только для выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов в Якутске, в районы республики будет направлена отдельная квота, где распределение разрешений будет произведено в порядке очередности поступления заявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Конечная остановка автобуса №25 в Якутске временно перенесена
«Лексус» против «Пробокса»: в ДТП в Мегино-Кангаласском районе пострадали четверо, в том числе 10-месячный ребёнок
За сутки на территории Якутии возникло еще 4 лесных пожара
Участок трассы «Колыма» в Оймяконском районе Якутии размыло в трех местах
Вилюйский улов «всколыхнул» интернет: минэкологии Якутии проверяет, откуда взялась «дефективная» рыба
Владимир Солодов проведет прямой эфир в Instagram
Станция Нижний Бестях открывается для выполнения грузовых и пассажирских операций
Афанасий Владимиров: «Только так можно добиться реальных результатов»
ЖКХ Якутии: Жиганский район обеспечили углем на год вперед
Якутянка Саяна Егорова прошла обучение у лучшего танцовщика столетия
В Якутии из-за снегопада размыло участок автодороги Кюбюмэ - Томтор
Местами дожди: прогноз погоды в Якутии на ближайшие дни
Больше всего потребительских микрозаймов на Дальнем Востоке берут якутяне
«Точка роста» и «IT-куб»: Якутия выиграла федеральную субсидию на развитие образования