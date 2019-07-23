Афанасий Владимиров: «Только так можно добиться реальных результатов»

СЕГОДНЯ 05:35 2019-07-23T05:35:17+03:00

Руководитель администрации главы и правительства Якутии рассказал о своих планах

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Новый руководитель администрации главы и правительства Якутии заявил, что планирует работать над мобилизацией органов законодательной и исполнительной ветвей власти и местного самоуправления.

– Будем опираться на богатую историю, традиции, конечно, не забывая о переменах. Только так в условиях быстро меняющейся действительности можно добиться реальных результатов, — подчеркнул Афанасий Владимиров.

Новый руководитель администрации главы и правительства Якутии также отметил, что продолжит совместную работу со своим предшественником Федором Борисовым, опыт и знания которого принесут много пользы всей республике.

Афанасий Владимиров по специальности учитель физкультуры, работал тренером по хоккею, был главой Хангаласского улуса, министром образования и министром по делам молодежи и семейной политики республики.

22 июля он назначен руководителем администрации главы и правительства Якутии. Бывший глава ведомства Федор Борисов остался в администрации в должности заместителя.

ИСТОЧНИК KP.RU