2019-07-23T05:03:43+03:00
Недвижимость

ЖКХ Якутии: Жиганский район обеспечили углем на год вперед

В Амгинский, Нижнеколымский и филиалы Вилюйской группы районов доставлено 25 тысяч тонн твердого топлива
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Районные филиалы будут обеспечены углём на зиму.Районные филиалы будут обеспечены углём на зиму.
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В Жиганск доставлено 25 тысяч тонн угля с Сангарского угольного разреза. Ранее 2 тысячи тонн угля завезли в посёлок Кыстатыам, обеспечив топливом до весны.

Всего в навигацию запланирован завоз 365,2 тысяч тонн топлива: 287,5 тысячи тонн угля, 64 тысячи тонны сырой нефти и 13,7 тысячи тонн газоконденсата.

Продолжается отгрузка угля для Верхоянского филиала предприятия. Из общего объема 72 тысячи тонн на текущий момент отгружено 35, 8 тысячи. Для котельных Среднеколымского района на сегодня отгружено 26 тысяч тонн угля при плане 35 тысяч тонн. В августе доставка угля в Олекминский и Кобяйский филиалы продолжится.

В арктическую навигацию из посёлка Зеленый Мыс в Абыйский район запланирована отправка 19 тысяч тонн угля, а в северные филиалы ГУП ЖКХ – 35,6 тысяч тонн нефти. С Сангарской и Жиганской нефтебаз в Анабарский и Булунский районы завезут газоконденсат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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