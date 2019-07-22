2019-07-22T12:17:26+03:00
Звезды

Якутянка Саяна Егорова прошла обучение у лучшего танцовщика столетия

На мастер-класс Владимира Малахова отобрали 10 лучших молодых артистов балета со всей страны
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Красота и грация!Красота и грация!
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Воспитанница якутской балетной школы Саяна Егорова стала участницей образовательной программы звезды мирового балета Владимира Малахова.

На мастер-класс «Хореография. Классический танец» в образовательном центре «Сириус» отобрали 10 лучших молодых артистов балета со всей страны. Они получили уникальную возможность провести целую неделю со звездой мировой сцены, балетмейстером, обладателем приза международной ассоциации деятелей хореографии «Benois de la dance», призером и лауреатом международных конкурсов Владимиром Малаховым.

Среди участников индивидуальной программы были студенты из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Уфы. Якутию представляла студентка 3 курса балетной школы имени А. и Н. Посельских Саяна Егорова.

Международный совет по танцу признал Владимира Малахова лучшим танцовщиком столетия. Уже больше 30 лет его имя – синоним безукоризненно чистой техники и артистизма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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