2019-07-22T11:32:36+03:00
Недвижимость

В Якутии из-за снегопада размыло участок автодороги Кюбюмэ - Томтор

Ремонтно-восстановительные работы на трассе начнутся, когда уровень воды спадёт
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Переполненные ручьи смыли часть трассы.Переполненные ручьи смыли часть трассы.Фото: ЯСИА
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Участок автодороги Кюбюмэ - Томтор в Оймяконском районе Якутии размыло из-за снегопада.

– Участок дороги размыт из-за выпавшего на днях снега, из-за этого переполнились ручьи. В настоящее время ожидаем спада воды, — сообщила единая диспетчерская служба района телеканалу «Якутия 24».

19 и 20 июля в ряде населенных пунктов Оймяконского района шел снег.

Дежурный службы также уточнила, что ремонтно-восстановительные работы на трассе начнутся, когда уровень воды спадёт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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