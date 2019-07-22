В Якутии из-за снегопада размыло участок автодороги Кюбюмэ - Томтор
Ремонтно-восстановительные работы на трассе начнутся, когда уровень воды спадёт
Переполненные ручьи смыли часть трассы.Фото: ЯСИА
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Участок автодороги Кюбюмэ - Томтор в Оймяконском районе Якутии размыло из-за снегопада.
– Участок дороги размыт из-за выпавшего на днях снега, из-за этого переполнились ручьи. В настоящее время ожидаем спада воды, — сообщила единая диспетчерская служба района телеканалу «Якутия 24».
19 и 20 июля в ряде населенных пунктов Оймяконского района шел снег.
Дежурный службы также уточнила, что ремонтно-восстановительные работы на трассе начнутся, когда уровень воды спадёт.
ИСТОЧНИК KP.RU