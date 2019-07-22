2019-07-22T10:06:48+03:00
Экономика

Больше всего потребительских микрозаймов на Дальнем Востоке берут якутяне

МФО республики выдали займов на 382 млн рублей
Нинель ГУСЕВА
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На конец отчётного периода в ДФО числилось 176 микрофинансовых организаций.На конец отчётного периода в ДФО числилось 176 микрофинансовых организаций.Фото: Архив "КП"
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За первый квартал 2019 года микрофинансовые организации Дальнего Востока выдали займов на сумму 1,3 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это меньше на 31%.

Наибольший объём займов выдали микрофинансовые организации Якутии — 382 млн рублей, наименьший – в Магаданской области (2,8 млн рублей).

В этом году на рынке микрокредитования произошли существенные изменения. Сегодня ежедневная процентная ставка ограничена одним процентом, а максимальный размер выплаты снизился до двукратного от суммы кредита. Это значит, что с человека, взявшего в кредит 10 тысяч рублей, можно получить максимум 30 тысяч, сообщает пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.

На конец отчётного периода в ДФО числилось 176 микрофинансовых организаций, зарегистрированных в государственном реестре МФО. С начала года с рынка ушли три компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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