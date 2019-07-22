В Якутии тушат 13 лесных пожаров

СЕГОДНЯ 09:22 2019-07-22T09:22:21+03:00

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По состоянию на 22 июля в шести районах республики тушат 13 лесных пожаров. Четыре из них удалось локализовать.

В тушении огня задействованы 314 человек, в том числе 65 местных жителей, и 28 единиц техники.

На труднодоступных и удаленных землях на территории республики под постоянным наблюдением лесопожарных формирований находятся 81 зарегистрированная термоточка в Алданском, Амгинском, Верхневилюйском, Верхоянском, Усть-Янском, Эвено-Бытантайском, Горном, Жиганском, Мирнинском, Намском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Кобяйском, Сунтарском, Таттинском, Томпонском и Усть-Майском районах. Общая площадь пожаров составляет 411 071 га, из них лесной площади – 347 205 га, нелесная – 63 866 га.

ИСТОЧНИК KP.RU