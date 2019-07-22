Якутянка Нонна Миронова стала мастером спорта России по стендовой стрельбе

СЕГОДНЯ 06:20 2019-07-22T06:20:10+03:00

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Якутянка Нонна Миронова заняла II место по стендовой стрельбе среди женщин на прошедшем Гран-при Фитаск России по спортинг-компакту. В соревнованиях, которые прошли в стрелковом комплексе «Северянин» в Санкт-Петербурге, приняли участие 203 спортсмена со всей России.

При нормативе 166 из 200 мишеней Нонна выбила 170, уступив лишь мастеру спорта международного класса Айгуль Мубарашкиной из Ижевска. Во время соревнований якутянка выполнила норматив мастера спорта России по стендовой стрельбе.

Нонна занимается стрельбой четвертый год. В феврале 2017 года завоевала «серебро» на 8-м этапе открытого Кубка Краснодарского края по спортинг-компакту заняла II место в категории «С», а в июле того же года стала третьей на 6-м этапе Кубка России по спортинг-компакту среди женщин, сообщает "Спорт Якутии".

ИСТОЧНИК KP.RU