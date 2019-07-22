В Нерюнгри сторож дважды «обчистил» кассу станции техобслуживания, где работал
В столице Южной Якутии сторож дважды «обчистил» кассу станции технического обслуживания, где работал.
Как выяснилось, владелец бизнеса взял на работу 32-летнего местного жителя, ранее судимого за преступления имущественного характера. Судя по всему, за работу сторожа мужчина держаться не собирался – проник в комнату администратора и похитил оттуда 38 тысяч рублей. «Обогатившись», он перестал выходить на работу и скрывался от владельца предприятия.
Через некоторое время друг подозреваемого возместил похищенные деньги и мужчину приняли на работу обратно, поверив в его раскаяние. Однако он снова взялся за старое, но аппетиты воришки возросли – на этот раз он похитил 64 тысячи рублей. Похищенные деньги мужчина потратил на покупку спиртного.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU