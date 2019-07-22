Спикер Якутской гордумы вывез с Сайсарского округа брошенную технику

СЕГОДНЯ 05:42 2019-07-22T05:42:49+03:00

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Председатель Якутской городской думы Альберт Семенов принял участие в акции «Вызов-кузов». Во время недавних встреч с жителями Сайсарского округа местные жители пожаловались на многочисленные автокузова, брошенные на территории округа.

В «черный список» адресов, где валяется бесхозный металлолом, вошли улицы Новосайсарская, Бекетова, Кеши-Алексеева, перекрёсток Макаренко - Притузова и другие. Для их утилизации понадобилось 4 бригады и 9 единиц техники. Заброшенные автокузова вывезли на свалку.

Эстафету акции Альберт Семенов передал председателю Ил Тумэн Петру Гоголеву.

Акция «Вызов-кузов», в которой может принять участие любой желающий, проводится в Якутске с 2015 года.

ИСТОЧНИК KP.RU