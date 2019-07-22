2019-07-22T05:42:49+03:00
Общество

Спикер Якутской гордумы вывез с Сайсарского округа брошенную технику

В рамках акции «Вызов-кузов» Альберт Семенов бросил вызов Петру Гоголеву
Виктория АЛЕКСЕЕВА
Поделиться:
Металлолому место на свалке.Металлолому место на свалке.
Изменить размер текста:

Председатель Якутской городской думы Альберт Семенов принял участие в акции «Вызов-кузов». Во время недавних встреч с жителями Сайсарского округа местные жители пожаловались на многочисленные автокузова, брошенные на территории округа.

В «черный список» адресов, где валяется бесхозный металлолом, вошли улицы Новосайсарская, Бекетова, Кеши-Алексеева, перекрёсток Макаренко - Притузова и другие. Для их утилизации понадобилось 4 бригады и 9 единиц техники. Заброшенные автокузова вывезли на свалку.

Эстафету акции Альберт Семенов передал председателю Ил Тумэн Петру Гоголеву.

Акция «Вызов-кузов», в которой может принять участие любой желающий, проводится в Якутске с 2015 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Якутии тушат 13 лесных пожаров
На паромных переправах через Лену заработали 12 камер наблюдения
В Якутске собирают деньги на бюст Володи Губина
В пригороде Якутска пьяная автоледи с тремя детьми в машине устроила ДТП
Якутянка Нонна Миронова стала мастером спорта России по стендовой стрельбе
В Нерюнгри сторож дважды «обчистил» кассу станции техобслуживания, где работал
Якутянка Алёна Дмитриева – чемпионка Европы по волейболу сидя
На участке от Тынды в направлении Якутска обновят более 100 км трассы «Лена»
С начала июля в Якутске за пьяную езду задержаны 178 водителей
У самолета SSJ-100 авиакомпании «Якутия», который следовал из Южной Кореи, в воздухе треснуло лобовое стекло
«Якутскэкосети» оштрафовали за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами
В одном из районов Якутии пьяная ссора строителей закончилась поножовщиной
В 2020 году городских пляжей в Якутске станет больше
Памяти «генерала»: в Якутске увековечили имя Тараса Гавриловича Десяткина
Здание Международной арктической школы сдадут в эксплуатацию до конца года
В Якутске ищут водителя, который сбил мальчика-велосипедиста и уехал
Механизм реализации национального проекта «Демография» 2019
В Якутии заведено административное дело на «черного копателя»
С начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 864 лесных пожара