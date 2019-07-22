Якутянка Алёна Дмитриева – чемпионка Европы по волейболу сидя

СЕГОДНЯ 04:49 2019-07-22T04:49:04+03:00

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С 13 по 21 июля в Будапеште – столице Венгрии прошёл чемпионат мира по волейболу сидя. Матчи группового этапа состоялись с 15 по 17 июля, победители и призеры которых были определены 20 июля. Российская женская сборная команда в первом матче группового этапа, с результатом 3:0, выиграла у сборной Финляндии. В финале сборная боролась за звание чемпиона со сборной Италии – завершающую встречу россиянки также выиграли и завоевали золотую медаль чемпионата Европы по сидячему волейболу. Всего российские спортсменки на групповом этапе встречались с командами Финляндии, Великобритании, Украины и Италии. По итогам всех матчей волейболистки выиграли со счетом 3:0.

Следует отметить, что якутянка четыре года назад вошла в состав сборной России по волейболу сидя. Первое масштабное соревнование в жизни Алёны Дмитриевой состоялось в Словении (город Подчетртек), где проходил чемпионат Европы по волейболу сидя среди женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU