2019-07-22T02:58:13+03:00
Общество

На участке от Тынды в направлении Якутска обновят более 100 км трассы «Лена»

На 43 километрах дороги устроят слой стабилизации основания дорожной одежды
Нинель ГУСЕВА
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В рамка капремонта планируется укладка двуслойного асфальтобетонного покрытия и установка барьерного ограждения.В рамка капремонта планируется укладка двуслойного асфальтобетонного покрытия и установка барьерного ограждения.
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На участке от Тынды в направлении Якутска обновят более 100 км федеральной трассы «Лена». Объекты ремонта и реконструкции посетил замглавы Росавтодора Евгений Туриев.

До конца года на участке от Тынды в направлении Якутска обновят более 100 км трассы, 43 км из них (км 470 - км 480, км 773 - км 783, км 813 - км 825) в Нерюнгринском и Алданском районах ждет капитальный ремонт.

На этих участках идут работы по устройству слоя стабилизации основания дорожной одежды. Здесь планируется укладка двуслойного асфальтобетонного покрытия и установка барьерного ограждения, а в черте поселка Хатыми – линий электроосвещения.

Чтобы привести трассу «Лена» в нормативное состояние на участке от Невера до Тынды, предстоит выполнить реконструкцию еще трех объектов общей протяженностью 46 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

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