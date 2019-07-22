С начала июля в Якутске за пьяную езду задержаны 178 водителей

СЕГОДНЯ 01:45 2019-07-22T01:45:46+03:00

По сравнению с прошлым годом, количество «пьяных» ДТВ в столице республики сократилось на 21,4%.

За полгода в 11 «пьяных» ДТП получили травмы 16 человек

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С начала июля в Якутске за пьяную езду пойманы 178 водителей. 28 из них повторно сели за руль в состоянии опьянения.

Однако, по сравнению с прошлым годом, количество «пьяных» ДТВ в столице республики сократилось на 21,4%. В первом полугодии 2018 года по вине пьяных водителей в Якутске произошло 14 дорожно-транспортных происшествий, где один человек погиб и еще 23 получили травмы.

За аналогичный период 2019 года произошло 11 ДТП, в которых пострадали 16 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU