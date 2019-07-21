2019-07-21T05:52:10+03:00
Общество

«Якутскэкосети» оштрафовали за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами

Роспотребнадзор республики выписал мусорному оператору Якутска 300-тысячный штраф
Нинель ГУСЕВА
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Горожане жаловались на несвоевременный вывоз отходов и образование крупногабаритного мусора.Горожане жаловались на несвоевременный вывоз отходов и образование крупногабаритного мусора.Фото: ЯСИА
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Роспотребнадзор республики выписал мусорному оператору столицы – компании «Якутскэкосети» – 300-тысячный штраф за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами.

Как сообщает пресс-служба ведомства, горожане жаловались на несвоевременный вывоз отходов с контейнерных площадок многоквартирных домов и образование крупногабаритного мусора, что ухудшает санитарное состояние дворов.

По результатам проверок выяснилось, что свои обязательства по вывозу отходов предприятие надлежащим образом не исполняет. За несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами было вынесено 4 постановления. Общая сумма штрафов составила 310 тысяч рублей. Главе министерства жилищно-коммунального хозяйства республики внесено представление об организации своевременного вывоза отходов в Якутске.

Компания «Якутскэкосети» определена региональным оператором по обращению с отходами в Якутске, Жатае, а также Горном, Намском и Хангаласском районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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