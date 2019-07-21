В одном из районов Якутии пьяная ссора строителей закончилась поножовщиной

СЕГОДНЯ 04:45 2019-07-21T04:45:32+03:00

Впоследствии один из ее участников скончался в сельской больнице

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В Среднеколымском районе Якутии пьяная ссора строителей закончилась поножовщиной. Один из ее участников вскоре умер в больнице.

По данным следствия, двое мужчин – членов бригады, строившей школу в селе Аргахтах, поругались во время пьяного застолья. В ходе ссоры один из них нанес коллеге несколько ударов ножом в спину.

Рано утром 18 июля мужчину привезли в сельскую больницу, где он вскоре скончался от полученных ранений.

Возбуждено уголовное дело, проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Готовятся документы для заключения его под стражу.

За убийство мужчине грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU